Umbria, a Todi fanno saltare il bancomat nella notte

Gli assalti si ripetono a distanza ravvicinata

09 agosto 2020 a

a

a

Comincia a diventare preoccupante l’assalto alle banche a Todi e, segnatamente, nell’area di Pantalla. Terzo bancomat fatto saltare in meno di un mese. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato 8 agosto, quando alle 2.30 è stato fatto esplodere il bancomat di Ubi Banca in via Tiberina. Ma i ladri sono rimasti con le pive nel sacco, perchè nella deflagrazione la cassa con i soldi è finita dentro la banca e così non sono riusciti a portarla via. Indagano i carabinieri della compagnia di Todi diretti dal maggiore Luigi Salvati Tanagro.