Coronavirus in Umbria: 7 nuovi contagi di cui 6 ad Assisi, 54 gli attualmente positivi

La curva dei nuovi contagiati al Coronavirus in Umbria fa registrare un ulteriore incremento. Alle 14,26 di domenica 9 agosto risultano 54 attualmente positivi, con un aumento rispetto alle 24 ore precedenti di 7 unità, 6 nel comune di Assisi e 1 in quello di Terni. E' il terzo giorno consecutivo con incremento di contagiati Covid: dai 34 di giovedì si è passati ai 38 di venerdì, ai 47 di sabato e ai 54 di domenica. Il totale dei casi positivi in Umbria dall'inizio della pandemia è salito a 1.505. I comuni attualmente sotto osservazione sono quelli di Assisi e Terni, entrambi con 14 persone risultate positive al Coronavirus.