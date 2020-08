Assisi, una giornata per fare il punto sulla propria vita con la naturopata Fidalma Coloni

All'evento potranno partecipare fino a un massimo di quindici persone

Una giornata per fare il punto della propria vita e fissare gli obiettivi giusti per renderla più facile e leggera. E’ questo l’obiettivo dell’evento “Come gira la tua vita?” che si terrà ad Assisi domenica 23 agosto. A organizzarlo Fidalma Coloni, naturopata specializzata in kinesiologia applicata, emotiva ed energetica. “L’emergenza Covid ha portato a una rivalutazione di quelli che sono gli obiettivi da perseguire e in molti casi ha determinato stress e ansia per quello che potrà essere il futuro - spiega Fidalma Coloni - Questo evento vuole essere soltanto un piccolo contributo per aiutare le persone a ritrovare il bandolo della matassa”. I partecipanti, un massimo di quindici nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, saranno chiamati a una sorta di autovalutazione della propria vita, delle relazioni interpersonali, di quello che è lo stato di soddisfazione nel proprio lavoro. Un focus che servirà a individuare le eventuali criticità e quindi gli strumenti utili a superarle. Fidalma Coloni è conosciuta per avere sviluppato il metodo kemen attraverso il quale chiunque può beneficiare dei suoi trattamenti sia per risalire alla causa del disagio che per ripristinare, in tempi molto brevi, lo stato di salute generale. L’evento “Come gira la tua vita?” si svolgerà con orario 10-18, pranzo incluso. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 3278698886.