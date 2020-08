Narni scalo, anziana rapinata da una donna che le strappa la collana

La derubata era seduta su una panchina proprio davanti alla stazione dei carabinieri che hanno subito avviato le indagini

Un’anziana è stata derubata del suo girocollo d’oro, un gioiello dal discreto valore economico ma inestimabile valore affettivo da una donna, pare straniera. E’ successo ieri mattina a Narni scalo, di fronte alla locale stazione dei carabinieri.

Immediata la denuncia all’Arma che sta visionando le registrazioni delle telecamere che puntano proprio sulla panchina dove la donna stava passando un po’ di svago con una sua amica molto vicina alla famiglia.

Ecco com'è andata. Mentre le due narnesi erano in relax sulla panchina, ad un certo punto si è avvicinata una donna giovane alta più o meno un metro e sessanta con i capelli scuri lunghi fino alle spalle. Indossava un paio di pinocchietti neri, una maglietta bianca e scarpe da ginnastica. Per le norme anti Covid 19, ovviamente, portava la mascherina, quindi il viso era parzialmente visibile. Quella che poi si rivelerà essere una scippatrice, si è avvicinata e all’amica della donna, dicendole con marcato accento straniero che stava cercando lavoro e se sapeva a chi potersi rivolgere.

Al termine della conversazione la donna si è avvicinata alla signora anziana come per salutarla. L’altra narnese ha capito subito che qualcosa non andava e ha intimato alla dona di allontanarsi e di non permettersi di avere tutta questa confidenza. Ma il movimento della mano della donna straniera aveva ormai messo a segno il colpo rubando il girocollo della signora. Subito è stata sporta denuncia.

La speranza è di riconoscere la donna dalle immagini, mascherina permettendo.