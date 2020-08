Perugia, ristoratori: "Speriamo nel crescendo di Jazz in august"

Alessandra Borghi 09 agosto 2020 a

Bilancio con luci e ombre per bar e ristoranti del centro storico, anche se le opinioni degli esercenti sull’impatto di Jazz in August delineano un quadro ancora provvisorio. L’aspettativa è che, dopo la partenza soft, l’atmosfera si scaldi di più, fino al gran finale, domani, proprio in coincidenza con la ricorrenza del patrono San Lorenzo. I giudizi cambiano a seconda delle zone dell’acropoli. Soddisfatta Cristina Fornello del Bar Oscar di piazza Matteotti: “Il primo giorno abbiamo prolungato l’orario di apertura. Ci è andata bene, con un incremento del 20% degli affari. Oggi (ieri, ndr) c’è anche più movimento. Pure turisti, più italiani che stranieri. Molti perugini si sono accorti con un giorno di ritardo dell’edizione speciale di Umbria Jazz, non ne erano a conoscenza”. Altri esercenti, in riferimento al primo giorno, hanno parlato di “venerdì come tanti”, mentre il sabato, sin dal mattino, prometteva già qualcosa di meglio. Ottimista Gianni Segoloni del Bistrot: “Sapevamo che non ci sarebbe stata una ‘folla’. Perugia si sta svuotando, è un weekend di partenze. L’importante è non lavorare meno delle altre settimane”. Una criticità: “Saba ha tolto le tariffe serali agevolate nei parcheggi del centro, come accade sotto Umbria Jazz. Un errore”. E il Comune sul punto si confronterà con la società. Costantin Costantini della gelateria Veneta in piazza Italia, dice: “Il 7 agosto ho notato un po’ più di transito, ma non ha influito troppo nel nostro caso. Vedremo il bilancio complessivo”. Andrea Cocco del Caffè Baglioni: “Il primo giorno la gente c’era, ma nella norma. Vediamo se da qui al giorno di San Lorenzo cambia qualcosa. Gli eventi sono benvenuti, ma forse serve più concertazione con gli addetti ai lavori”. Enrico Guidi, titolare del Cantinone in via Maestà delle Volte, invece ritiene che il sistema dei varchi abbia scoraggiato una parte della sua clientela: “Ho lavorato solo metà sera perché persone non del posto hanno disdetto non avendo capito che tragitto dovevano seguire per arrivare qui”. “Venerdì come tanti” anche per Mimmo Zobaideh del Ferrari: “I locali in corso Vannucci hanno risentito dei limiti previsti per il numero massimo di visitatori. Soprattutto le strutture più grandi, visti gli alti costi di gestione. Speriamo vada meglio”. Leonardo Santoro de Il Bacio di via Boncambi fornisce un resoconto simile: “La kermesse non ha aggiunto niente alle prenotazioni del primo giorno, anzi, abbiamo lavorato un po’ meno”.

Situazione particolare per i locali di via Calderini e nello spazio a lato del palco, tra piazza IV Novembre e piazza Danti, considerato una via di fuga d’emergenza. “Il Turan Cafè si affaccia sull’area dove, dalle 20 circa, non si può transitare. Il primo giorno ci siamo sorpresi, non abbiamo lavorato da quell’ora. Ritengo di aver subìto un disservizio sul piano dell’informazione... Al Caffè Turreno, invece, abbiamo lavorato normalmente”, precisa Giorgia Casciarri. Conferma il quadro Paride Mammarella del Jolly Roger in via Calderini: “Dalle 20 non abbiamo fatto scontrini. Ovviamente l’iniziativa di Uj, come ogni evento, resta positiva per la città. Servirebbe un concerto al mese, ma anche più informazione, sia per i commercianti sia per gli utenti del centro”. Poteva andare meglio anche secondo Silvia Donti, titolare del Daje in via Danzetta: “Il primo giorno abbiamo lavorato di più rispetto a un venerdì qualunque, ma solo fino alle 22.30. La via era percorribile in ingresso da piazza Matteotti ma la presenza delle transenne forse ha confuso la gente facendo cambiare strada. A un certo punto calma piatta. I perugini, poi, mi chiedevano se Uj ci sarebbe stata: non sapevano niente”. Dopo alcuni incontri con gli esercenti e le loro associazioni, il Comune ha preso atto di critiche e suggerimenti. Ma tutta l’organizzazione perseguirà comunque un obiettivo primario: garantire la sicurezza dal punto di vista sanitario. Da Palazzo dei Priori fanno sapere che “in corso Vannucci venerdì si sono raggiunte al massimo 2 mila persone alle 23.30, sicché i varchi non sono stati mai chiusi e il flusso è stato continuo”.