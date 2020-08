Coronavirus, in Umbria l'85% dei positivi ha avuto contatti con l'estero

Francesca Marruco 09 agosto 2020 a

Oltre agli otto novizi di Assisi tutti risultati positivi, a far salire il numero di contagiati, sono stati altri due casi nel ternano: uno è un contatto della famiglia nigeriana risultata contagiata di cui fa parte anche il neonato di 15 giorni ricoverato a Perugia. L’altro riguarda un 62enne di Orvieto che è andato per lavoro in Albania e, al rientro è stato sottoposto a tampone nel corso dell’isolamento fiduciario raccomandato in caso di contatto con soggetti provenienti da paesi a rischio o di viaggi in paesi a rischio. E, quanto sia dirimente adesso la questione contagi da ritorno lo dicono i numeri: l’85% dei 47 positivi in Umbria ha input in qualche modo collegato con l’estero. O italiani rientrati dopo un soggiorno all’estero, o stranieri andati in patria, o visite di parenti degli stranieri che risiedono qui. Solo due-tre cluster degli esistenti al momento in Umbria sono slegati dall’estero. Il direttore della sanità regionale, Claudio Dario, a questo proposito dice: “Invito ancora tutti, caldamente, ad osservare la quarantena per 14 giorni per chi va fuori e rientra o chi arriva da zone ad alto rischio come sono ora i paesi dell’Est. Vanno rispettati ancora tutti gli accorgimenti: mascherine, distanze e lavaggio delle mani. Pensiamo a cosa potrebbe accadere se uno dei positivi si dovesse trovare in un contesto molto affollato. Non ci vorrebbe nulla ad avere 50 positivi tra 10 giorni. La disciplina - conclude - è il prezzo per la sicurezza”.