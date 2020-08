Umbria, si toglie la vita gettandosi dal viadotto

09 agosto 2020 a

Tragedia nel pomeriggio di sabato 8 agosto lungo il viadotto che unisce Todi a Foligno e Spoleto. Un uomo della zona è precipitato dalla strada a seguito di un gesto volontario. Sul posto i carabinieri della compagnia di Todi e i vigili del fuoco, ma vista l’altezza del viadotto di Castelvecchio non ha lasciato scampo all’uomo. Ignoti i motivi del suicidio. Il viadotto non è nuovo a fatti simili di cronaca, che anche in passato lo hanno visto teatro di altre tragedie analoghe.