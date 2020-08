Le Iene in Umbria, Matteo Viviani a Gubbio svela un retroscena: "Ci ho abitato quando avevo un anno"

08 agosto 2020 a

L'Umbria piace a Le Iene. Dopo Nicolo De Vitiis e Veronica Ruggeri, ormai autentici habitué di Massa Martana, stavolta a fare tappa nel cuore verde d'Italia è stato Matteo Viviani, uno dei conduttori dello storico programma di Italia1. Viviani ha scelto Gubbio che sta visitando insieme al figlio Nikita e alla mamma.

Su Instagram oltre a "postare" tre foto della sua gita in Umbria, Viviani svela un retroscena: ha abitato nella città dei Ceri quando aveva un anno di età. "Gubbio... non me la ricordavo così bella. Strano... eppure avevo ben un anno di vita quando ci abitavo" ha scritto sul popolare social.