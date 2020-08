Coronavirus, 8 frati positivi ad Assisi: i novizi appena arrivati dall'estero

Fra.Mar. 08 agosto 2020 a

Otto frati francescani, ospiti nella struttura del noviziato adiacente alla Basilica di Assisi, sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di 8 giovani novizi arrivati dall'estero non oltre cinque giorni fa e, secondo quanto spiegano dal Sacro Convento, non hanno avuto contatti con la comunità francescana e con i pellegrini. In isolamento si troverebbero altri 15 religiosi. Intanto proprio oggi si sono registrati 10 nuovi casi di Coronavirus, che portano a 47 gli "attualmente positivi" in Umbria. Un numero così alto di nuovi contagi in un solo giorno non veniva registrato nel cuore verde da oltre due mesi.

Notizia in aggiornamento