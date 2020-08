Terni, a 18 anni con la marijuana da spacciare: arrestato dai carabinieri

Il giovane, incensurato, è stato sorpreso con pochi grammi indosso, ma la perquisizione domiciliare ne ha fatti saltare fuori quasi tre etti

Lotta allo spaccio di droga, i carabinieri di Terni arrestano un diciottenne incensurato.

L'operazione dei militari dell'Arma delle stazioni di Terni e di Papigno è avvenuta nella serata di venerdì 7 agosto 2020 nel corso dei controlli del territorio predisposti per contrastare i reati predatori e per l'appunto il traffico di droga.

I militari, in una via del centro cittadino, hanno controllato il giovane, appena 18enne e di origine rumena, e gli hanno trovati indosso circa 5 grammi di marijuana e 60 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, elementi che hanno fatto subito sospettare che potesse trattarsi di un qualcosa di diverso dal consueto consumo personale.

Per questo motivo, quindi, i carabinieri hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione nella quale sono stati trovati, nascosti nel garage, altri 278 grammi di marijuana contenuti in un’unica busta di cellophane, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, elementi che inequivocabilmente hanno dimostrato un'attività di spaccio.

Come disposto dall'autorità giudiziaria, il giovane è stato così ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida e della direttissima,