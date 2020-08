Montecchio, Marietta compie 108 anni. E' la donna più anziana della provincia di Terni

08 agosto 2020 a

È la donna più longeva della provincia di Terni e la 103esima in Italia, la signora Augusta Giontella di Montecchio che venerdì 7 agosto ha compiuto 108 anni e che è da tutti conosciuta come Marietta. A renderlo noto è il sindaco, Federico Gori, che si è recato nelle campagne di Melezzole, dove l’anziana risiede, per festeggiarla insieme ai figli e ai parenti. “Marietta è vispa e tenace - afferma Gori - ed incarna a pieno lo spirito paesano che da sempre ci caratterizza. Marietta è l’orgoglio di tutta la comunità”. Il sindaco si è presentato a casa della signora Giontella con la fascia tricolore e un mazzo di rose. “Quando mi ha visto si è emozionata, è una forza della natura”, dice Gori che poi rivela un particolare simpatico del dialogo con la donna. “Mi ha augurato di stare sempre bene, ma fino a 100 anni, perché - ha detto - dopo si fatica troppo”.