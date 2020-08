Perugia, giochi fuorilegge: sequestrati tre apparecchi

08 agosto 2020 a

Sequestrati tre giochi chiamati Gru, che si trovano in quasi tutte le sale gioco esistenti. Funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Perugia, in collaborazione con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, hanno infatti controllato un esercizio commerciale di Perugia, dove hanno rinvenuto 3 apparecchi da intrattenimento denominati “Gru”, contenenti oggetti in peluche privi dei codici identificativi, dei titoli autorizzatori e sprovvisti inoltre di qualsiasi altra indicazione circa la provenienza.

Gli apparecchi sono stati posti sotto sequestro e affidati in custodia giudiziale all’esercente.

L’Ufficio dei Monopoli per l’Umbria provvederà alle conseguenti contestazioni e all’irrogazione delle successive sanzioni amministrative previste dal TULPS: la sanzione può andare da 5 a 50 mila euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni.