Avigliano, Croce Rossa in campo contro la droga. Volontari di fronte alle discoteche

Continua anche in piena estate l’impegno della Croce Rossa Italiana di Avigliano Umbro nel campo della prevenzione dell'abuso di sostanze stupefacenti e per la promozione di stili di vita corretti e sani. Anche nel corso della serata di venerdì 7 agosto, infatti, gli operatori della Cri di Avigliano Umbro insieme ad un'unità di strada della Comunità Incontro di Molino Silla saranno presenti nei pressi della discoteca di Montecastrilli per sensibilizzare i giovani su queste tematiche distribuendo materiale informativo e fornire, se necessario, un supporto adeguato. "Il nostro obiettivo - spiega Matteo Sciarrini, presidente della Cri di Avigliano Umbro - è quello di sensibilizzare i giovani riguardo i potenziali rischi per la salute derivanti dall’abuso di sostanze stupefacenti e di alcolici. Non possiamo permetterci che una serata di divertimento si possa trasformare in una tragedia. Stiamo facendo molto per la prevenzione anche con il supporto e la collaborazione delle forze dell’ordine oltre a quella dei ragazzi della Comunità Incontro di Molino Silla di Amelia che ringraziamo per il loro prezioso aiuto. Non abbassiamo la guardia. Ognuno di noi può fare la differenza".