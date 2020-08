Pittori da tutta Italia per la prima estemporanea alla memoria di Giuseppe Fioroni

L'evento organizzato per il 21 agosto dalla Confraternita del Sopramuro

08 agosto 2020 a

a

a

La Confraternita del Sopramuro sta organizzando nel centro storico di Perugia per il 21 agosto un evento che, assicura, andrà anche fuori dai confini dell'Umbria.. Si chiama Prima estemporanea di pittura Città di Perugia e da pochi giorni è stato deciso di intitolare il premio alla memoria dell’artista Giuseppe Fioroni, scomparso di recente. Pronti a scendere in campo una settantina di pittori da tutta l’Italia. In palio premi da mille a 300 euro assegnati da una giuria composta da Lorenzo Fonda, Alberto Mazzacchera e Francesco Scoppola. Le opere realizzate saranno esposte alla Rocca Paolina e un gallerista di New York sceglierà un artista per una mostra negli Usa. L’assessore al commercio, Clara Pastorelli, esprime “soddisfazione nel vedere il centro così attivo e partecipe attraverso la presenza di associazioni e attività”.