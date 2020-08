Trasporto scolastico, Regione al lavoro per assicurare normale ripresa a settembre

Si stanno cercando soluzioni adatte per rispettare il distanziamento sociale

”Insieme alla collega Paola Agabiti stiamo lavorando, unitamente agli enti locali e alle aziende di trasporto, per garantire una normale ripresa delle attività scolastiche, prevista per il 14 settembre, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di distanziamento sociale”: così l’assessore ai trasporti, Enrico Melasecche. La giunta regionale, in attesa dei fondi statali per la gestione dell’emergenza Covid-19, ha già dato disposizioni agli Uffici affinché predispongano la programmazione delle corse in modo da garantire, nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie, il trasporto scolastico in tutta sicurezza, se del caso incrementando anche il numero delle corse. In esito alle determinazioni da parte del mondo della scuola sugli orari di lezione la giunta regionale provvederà ad adeguare il servizio trasporti, compatibilmente con le risorse disponibili, affinché tutti gli studenti possano usufruire dei mezzi pubblici per raggiungere la classe di appartenenza.