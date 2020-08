Case popolari, sospesa l'applicazione del nuovo regolamento. Bloccati gli aumenti

La decisione della Regione determinata dal momento di estrema difficoltà per le famiglie

La Regione ha sospeso l’applicazione del nuovo regolamento Ater per il calcolo dei canoni di locazione per l’edilizia residenziale. Per l’anno 2020 la percentuale di riduzione o aumento del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da detrarre o sommare a quello applicato nell’anno precedente non deve superare la soglia del 10%, mentre è stato confermato che possono richiedere il ricalcolo del canone di locazione i nuclei familiari che hanno subito una diminuzione di capacità economica pari o superiore al limite minimo del 25%, dimostrabile con Isee corrente o con Isee con validità al 31 dicembre dell’anno in corso. Inoltre è stato prorogato al primo gennaio 2021 il termine previsto per la determinazione e l’aggiornamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenzale pubblica. “Quel regolamento - ha affermato l'assessore Enrico Melasecche- ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione dei canoni di locazione con il duplice obiettivo di attivare una modalità di calcolo del canone adeguata alle capacità economiche degli assegnatari e di garantire la copertura delle spese sostenute dall’Ater regionale per effettuare interventi di riqualificazione finalizzati alla buona conservazione del patrimonio immobiliare. La novità più significativa è rappresentata dall’applicazione del parametro Isee, in luogo del reddito, per accertare la situazione economica del nucleo familiare dell'assegnatario. Tuttavia il periodo eccezionale che il Paese sta attraversando a causa dell’emergenza epidemiologica in corso e la conseguente necessità di fronteggiare gli effetti della crisi economica connessa – ha sottolineato Melasecche - richiedono uno sforzo maggiore, per sostenere, con ogni mezzo, le famiglie in difficoltà che questa giunta tende a tutelare. Anche per questo emerge la necessità, per i nuclei familiari che hanno avuto consistenti riduzioni della propria reale capacità economica connessa con l’emergenza dei primi mesi del 2020, di prevedere l’applicazione di un canone ridotto, calcolato direttamente. Opportunità rivolta tra l’altro a tutti i nuclei familiari che hanno subito una diminuzione di capacità economica pari o superiore al limite minimo del 25%, dimostrabile con Isee corrrente o con Isee con validità al 31 dicembre dell’anno in corso. Misure – ha concluso Melasecche - che questa giunta ha voluto introdurre, rispetto ai casi in cui l’applicazione dell’Isee, approvata nella precedente legislatura, potesse mettere in difficoltà le famiglie”.