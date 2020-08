Perugia, Matteo Salvini contro Azzolina: "E' una ministra incompetente". E su Conte: "Va processato"

07 agosto 2020 a

E' stato accolto da centinaia di persone il leader della Lega, Matteo Salvini, venerdì mattina in Umbria per l'inaugurazione della nuova sede del partito a Fontivegge, quartiere difficile della periferia di Perugia. "Mentre gli altri si chiudono nei palazzi, noi ci apriamo alla gente- ha detto Salvini - Il nostro obiettivo è quello di ripresentarci ai cittadini umbri tra quattro anni portando risultati concreti, a cominciare da quelli legati alla sicurezza, tema strettamente legato all'immigrazione. Purtroppo i dati che proprio questa mattina mi hanno dato non sono confortanti: l'anno scorso, quando eravamo noi a governare, c'erano stati quattromila arrivi, quest'annno sono stati quindicimila., di cui quattromila solo a luglio".

Video su questo argomento Salvini: "In Umbria e a Perugia no all'arrivo dei clandestini che contagiano mezza Italia. Ne abbiamo le scatole piene"

Il Capitano non ha risparmiato colpi al governo: "Ci hanno chiusi dentro casa per mesi, ci costringono a portare la mascherina in treno, in autobus, quando andiamo a fare la spesa e poi fanno arrivare decine di migranti che vanno a spalmare sui territori per infettarli".

E sul premier Giuseppe Conte, che a marzo decise di imporre il lockdown in tutta Italia: "Se davvero il governo ha sequestrato milioni di italiani senza necessità, sarebbe una cosa gravissima. Io vado a processo il 3 ottobre per avere trattenuto poche decine di immigrati, allora portiamo Conte e i suoi davanti a un tribunale internazionale". Salvini non ha risparmiato bordate alla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina: "E' una incompetente".