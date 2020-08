Città di Castello, ruba 1.500 euro in chiesa: denunciata dai carabinieri

L'indagine

07 agosto 2020

Una 33enne di Città di Castello già nota ai carabinieri per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti è stata denunciata per furto dai carabinieri della stazione tifernate. E' accusata di aver rubato 1.500 euro dalla borsa di una donna che, dopo aver ritirato la somma in contanti per effettuare una serie di pagamenti, l'aveva riposta nella sacrestia di una chiesa del centro storico dove si era recata per alcune incombenze.

Disperata, la donna si è rivolta ai carabinieri che in poco tempo, grazie a delle testimonianze e ad altre indagini, sono riusciti a identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria, per l’ipotesi di furto, la 33enne. Secondo chi indaga, non è la prima volta che la donna indirizzava le proprie azioni delittuose nei luoghi di culto, tanto che anche nei mesi scorsi è stata denunciata per ipotesi analoghe all’interno di alcune chiese del centro storico; in un’occasione aveva rubato anche degli ex voto prontamente recuperati dai carabinieri.