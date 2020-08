Terni, minorenni coinvolti in reati. Decine di genitori convocati dalla polizia

07 agosto 2020 a

a

a

Decine di genitori sono stati convocati e incontrati dall’Ufficio Minori della Questura di Terni a seguito dei controlli di polizia, che hanno visto i propri ragazzi, tutti minorenni, coinvolti in situazioni potenzialmente pericolose. I colloqui, tenuti dal questore, Roberto Massucci, insieme con i propri collaboratori specializzati nel settore, sono stati svolti in un clima di accoglienza e totale reciproca disponibilità. Per i casi di particolare problematicità, sono state attivate le strutture sociali disponibili, così come la magistratura minorile e, in particolare, la Procura dei minori di Perugia, con il cui vertice, il procuratore Giovanni Rossi, sono stati condivisi tutti gli step di intervento. L’iniziativa trova spiegazione e ragione nei dati in possesso della Questura che, seppur in linea con il trend nazionale, tratteggiano i contorni di un disagio giovanile meritevole di attenzione. In particolare, durante il primo semestre di quest’anno, l’Ufficio Minori si è occupato delle seguenti attività: 21 nuovi casi di disagio giovanile segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell’Umbria, sette aggiornamenti di casi che erano già segnalati in precedenza e tre accertamenti riguardanti casi di dispersione scolastica.