Coronavirus, in Umbria 22 nuovi casi nell'ultima settimana

Sono 22 i nuovi casi di Coronavirus che sono stati registrati in Umbria negli ultimi sette giorni. Solo oggi sono 4 in più rispetto a ieri e i nuovi casi di positività sono legati a cluster già noti: Terni e Passignano. Il dato, che fa balzare i positivi dai 1.466 del 31 luglio ai 1.488 di oggi, sono stati forniti dalla Regione nell'aggiornamento settimanale.Dallo stesso report si vede che gli attualmente positivi sono 38, contro i 23 di sette giorni prima. Sono invece saliti a 8, rispetto a 6 di una settimana fa i ricoveri. Importante anche il dato delle persone in isolamento: in sette giorni ce ne sono finite 213. Per fortuna si sono registrati anche sette nuovi guariti.