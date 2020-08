Imbrattata nuova sede Lega di Fontivegge pronta per l'inaugurazione con Salvini

Il segretario Caparvi: "Un presidio di legalità che dà fastidio agli spacciatori"

Imbrattata nella notte la nuova sede della Lega di via Martiri dei Lager, nella zona di Fontivegge a Perugia, pronta per essere inaugurata con il leader del Carroccio, Matteo Salvini. Il taglio del nastro, infatti, è previsto per venerdì 7 agosto alle 11.30. "Un presidio di legalità che probabilmente dà fastidio agli spacciatori e anche ai suoi clienti", commenta Virginio Caparvi, segretario Lega Umbria, in un post su facebook in cui rende noto l'atto vandalico. In molti, nei commenti seguiti, hanno ribadito la necessità di installare telecamere in una zona considerata complicata e per la quale i residenti da tempo sollecitano maggiori controlli.