Umbria, brucia materiale plastico a Castiglione del Lago

06 agosto 2020

La squadra dei vigili del fuoco di Castiglione del Lago è intervenuta nel pomeriggio di giovedì 6 agosto alla rameria a Lacaioli per un principio di incendio di alcuni materiali plastici, che si trovavano all'esterno della ditta. La tempestività dell'intervento ha evitato danni più seri e alla fine la situazione è rimata sostanzialmente sotto crontollo. Importante è stato anche l'allarme dato con tempestività. In questi casi infatti è basilare non perdere tempo. Il resto come detto lo hanno fatto i vigili del fuoco di Castiglione del Lago.