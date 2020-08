Perugia, giunta approva progetto esecutivo lavori scuola Valentini

Previsto un investimento complessivo di un milione e 480 mila euro

07 agosto 2020 a

a

a

Ok della giunta comunale di Perugia al progetto esecutivo dell’intervento alla scuola Valentini di Elce. I lavori previsti, finalizzati al risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo, consisteranno in interventi strutturali mirati a incrementare la sicurezza dell’edificio, la sua fruibilità, con l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa a norma di tutti gli impianti e l’efficientamento energetico della struttura, per un investimento complessivo previsto di 1 milione e 480mila euro, finanziato dal Miur.

“I lavori –ha ribadito il vicesindaco Tuteri- avrebbero dovuto iniziare a settembre 2020, ma, come abbiamo avuto già modo di dire, su richiesta della scuola e dei genitori, sono stati spostati a settembre del prossimo anno, in considerazione della nuova organizzazione per la ripartenza della scuola dovuta all’emergenza Covid – 19. L’approvazione odierna del progetto esecutivo testimonia ulteriormente –ha precisato ancora Tuteri- che è volontà dell’amministrazione di andare avanti su quanto programmato, senza ulteriori rinvii se non quello richiestoci in questo particolare momento per la serenità dei ragazzi, del personale e delle famiglie.”