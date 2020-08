Perugia, minaccia la cassiera col martello e porta via i soldi del supermarket: è caccia al rapinatore

06 agosto 2020 a

Ha minacciato la cassiera con un martello e ha svaligiato la cassa del supermercato. E' successo mercoledì sera al Todis di via della Pallotta, all'orario di chiusura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia del capoluogo di regione. L'uomo, con il volto coperto, è entrato dentro al market brandendo un coltello con il quale ha minacciato i presenti, stando alle testimonianze, e ha obbligato la cassiera a farsi da parte. Così si è avvicinato alla cassa ha preso i soldi all'interno. I militari dell'Arma stanno lavorando per quantificare il bottino e soprattutto per rintracciare il rapinatore. Ci sono le immagini delle telecamere interne sotto esame, più le testimonianze raccolte. L'uomo si è allontanato a piedi.