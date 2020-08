Umbria, a Valfabbrica coltivano marijuana per sconfiggere la noia: denunciati tre giovani

I cittadini aveva segnalato ai carabinieri strani movimenti

06 agosto 2020 a

a

a

Non sono passate inosservate le “passeggiate”, in varie ore del giorno, con zainetti in spalla, di tre ragazzi di Valfabbrica che, sfidando le alte temperature del periodo, sono stati visti dirigersi verso una radura impervia sulle colline sovrastanti, tant’è che alcuni cittadini, insospettiti, hanno riferito il tutto ai carabinieri, che si sono subito messi al lavoro e dopo giorni di appostamenti hanno sorpreso tre ragazzi, poco più che maggiorenni, intenti a coltivare piante di marijuana. I tre, colti sul fatto hanno provato a giustificarsi asserendo di voler vincere la noia del momento, ma sono stati denunciati e le piante poste sotto sequestro.