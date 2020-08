Umbria, a Todi recuperata mongolfiera rimasta impigliata sui cavi dell'alta tensione

In settimana un altro intervento analogo a Cannara

Ancora un recupero di una mongolfiera. La squadra dei vigili del fuoco di Todi infatti è intervenuta nella mattinata di giovedì 6 agosto intorno alle 7.20 in località vocabolo Il Castello, per recuperare una mongolfiera che durante l'atterraggio è rimasta impigliata sui cavi dell'alta tensione. Nessun problema per l'equipaggio, Una volta staccata l'energia elettrica i vigili del fuoco, in totale sicurezza, hanno provveduto al recupero. Anche questa mongolfiera, come quella recuperata in settimana a Cannara, era partita dal parco Acquarossa. nel comune di Gualdo Cattaneo.