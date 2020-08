Investita da un'auto sulle strisce, muore in ospedale il giorno dopo: al vaglio l'ipotesi di omicidio stradale

05 agosto 2020 a

E' morta in ospedale mercoledì pomeriggio. Le cure dei medici non sono servite. Una donna di 88 anni che era stata investita sulle strisce in via Eugubina, a Perugia, la mattina di martedì 4 agosto, è deceduta al Santa Maria della Misericordia il giorno dopo. Gli accertamenti sono condotti dalla polizia locale di Perugia. L'anziana, travolta da una vettura mentre stava attraversando la strada, è stata portata al pronto soccorso dal 118 intervenuto sul luogo dell'incidente: politrauma il referto dei medici, che ne hanno subito disposto il ricovero a medicina interna. Più di 24 ore dopo il cuore della donna ha smesso di battere: troppo gravi le lesioni riportate. L'investitore è stato identificato e sono al vaglio gli accertamenti: al vaglio l'ipotesi di omicidio stradale. Intanto giungono segnalazioni sulla pericolosità del tratto di strada incriminata per le auto che procedono ad alta velocità.