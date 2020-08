Covid, va in vacanza a Malta e torna in Umbria contagiato: indagine epidemiologica in corso

05 agosto 2020 a

La Usl Umbria 2 registra un nuovo caso positivo al Covid-19 a Stroncone, provincia di Terni. Si tratta di un giovane di 27 anni, sintomatico e positivo al tampone rinofaringeo eseguito dai sanitari del Distretto sanitario di Terni. Il ragazzo è rientrato qualche giorno fa da Malta e si trova attualmente in isolamento domiciliare. In corso l'indagine epidemiologica per tracciare i contatti stretti a cura del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 2. Il caso non rientra fra i due nuovi segnalati (entrambi a Passignano) dal bollettino del 5 agosto della Regione. E un contagiato ulteriore che verrà registrato giovedì 6 agosto.