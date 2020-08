Disavanzo da 4,2 milioni per il Comune di Montefalco, sì al maxi piano di rientro

Alessandro Antonini 05 agosto 2020 a

Il Comune di Montefalco ha approvato martedì notte un rendiconto di gestione 2019 con un disavanzo tecnico accertato di 4.225.719,75 euro. E’ stato varato con l’ok dei revisori un progetto di ripiano che prevede alienazioni e maggiori entrate. Se non basterà, la prospettiva è andare a settembre al riequilibrio pluriennale. Lo scostamento tecnico da 4,2 milioni è conteggiato sommando “buchi contabili” di lustri addietro per cui già sono state attivate rateizzazioni.

A partire da 1.201.116 euro di accertamento straordinario risalente al 2015 (quando sindaco era l’attuale governatrice regionale, Donatella Tesei) e spalmato in 30 anni: la situazione contabile era già critica prima del 2009. Poste fiscali inevase, Imu e Tari, pari a 1,5 milioni.

Nel rendiconto 2019 ci sono altri 3.24.603 euro, comprensivi di 367 mila euro di dissesto 2019 e altre due grosse poste: 1.659.641 euro di disavanzo da maggiore accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (previsto per legge) e 1.364.000 euro di disavanzo da riaccertamento dei residui del rendiconto 2019.

Quest’ultimo sarà spalmato nei prossimi due anni (2020-2021) diviso in due tranche 722.000 e 642.968 euro.

Approvato con parere positivo del collegio dei revisori dei conti un piano di rientro da 1.861.437 euro, di cui 875.967 devono arrivare dalla vendita dell’area Pip a Cortignano e 985.870 dalla vendita di ex scuole, un ex autoparco e un casale con sconti del 10% sui terreni e del 20% sui fabbricati. Altre misure in campo, su invito dei revisori in caso le azioni non dovessero bastare, sono la lotta all’evasione fiscale, ottimizzazione della spesa, aumento delle entrate tributarie. A settembre in fase di redazione del bilancio di previsione si deciderà sulla necessità o meno del riequilibrio pluriennale. Per i debiti da 1,321 milioni con Vus, verrà utilizzato lo strumento messo a disposizione ai Comuni da Cassa depositi e prestiti. Il sindaco, Luigi Titta,in consiglio ha parlato di un percorso “non facile” ma “non impossibile”, facendo appello ad “orgoglio e responsabilità”. E ha chiesto si smetterla di gettare fango sulla città e sugli imprenditori, questo “non è un biglietto da visita che la città merita”. Una nota della maggioranza e della giunta sarà diramata oggi. “No alle strumentalizzazioni politiche” soprattutto in chiave regionale anti Tesei, è quanto fanno sapere dall’amministrazione montefalchese.

Per il consigliere comunale di opposizione Vincenzo Riommi, già assessore regionale con Lorenzetti e Marini, “il dissesto è annunciato, generato da una gestione devastante. I cittadini ora dovranno cacciare fuori cinque milioni di euro. C’è una responsabilità amministrativa. E anche politica: è stato detto che non era vero nulla”.

L’opposizione ha denunciato presunte irregolarità sulle scritture contabili alla Corte dei conti, per l’eliminazione di oltre quattro milioni di residui passivi “insussistenti”. Oggi conferenza stampa del Pd sul tema a Palazzo Cesaroni.