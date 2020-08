Umbria Jazz, obbligo mascherina per chi arriva in centro storico

Il provvedimento valido solo nei giorni della manifestazione e negli orari stabiliti dall'ordinanza sindacale

Obbligo di mascherine per chi arriva nel centro storico di Perugia per Umbria Jazz.. È stata emanata mercoledì l’ordinanza sindacale 871, che dal 7 al 10 agosto 2020, in occasione della manifestazione “Jazz in August”, impone ai soggetti che accedono all’area del centro storico, dalle 18 alle 2 di detenere mascherine/sistemi di protezione delle vie respiratorie, da dover indossare in caso di stazionamento e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni, nonché ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero ai soggetti che interagiscono con essi. Lo stesso provvedimento vieta ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di distributori automatici, nonché agli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del centro storico, di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici, a decorrere dalle 18 e fino alle 6 del giorno successivo. La stessa ordinanza prevede anche il divieto per i fruitori delle suddette aree, di detenere contenitori di bevande in vetro e lattine, negli stessi orari.

L’ordinanza integra e modifica quanto già previsto in precedenti ordinanze, che imponevano i medesimi divieti a partire dalle ore 20 fino alle 6, anticipandoli alle ore 18 come richiesto dalla Questura in concomitanza con Jazz in August.