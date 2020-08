Esodo estivo, sono 46 i cantieri aperti sulle strade dell'Umbria

I lavori sui dodici più grandi non si fermano neanche nella settimana che anticipa il Ferragosto

Viabilità difficile lungo le strade dell’Umbria dove è in corso il più importante piano di manutenzione programmata mai realizzato, avviato da Anas per un valore complessivo di oltre 860 milioni di cui 187 milioni completati negli ultimi due anni. Dall’inizio di quest’anno a oggi Anas ha già ultimato 10 cantieri per un valore di 21 milioni, mentre proseguono i lavori su altri 46 cantieri per 109 milioni e saranno gradualmente avviati nei prossimi mesi ulteriori 34 interventi per 86 milioni. Ecco i principali cantieri dei 46 attivi in tutto il Cuore verde dove, visto che si parla di un risanamento profondo della pavimentazione e non un semplice rattoppo di buche, non ci si ferma neanche in questo periodo di ferie.

SS3BIS Tiberina (E45)

Previsto il risanamento profondo della pavimentazione: a Città di Castello è previsto scambio di carreggiata e chiuso lo svincolo piastra logistica in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. Il completamento di questo tratto è previsto domani. Resina-Ponte Pattoli: transito regolato a doppio senso in carreggiata opposta. Chiusi gli svincoli di Resina e Ponte pattoli in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo di Ponte Pattoli. Il completamento di questa fase è previsto a inizio settembre. Marsciano-Casalina: transito regolato a doppio senso in carreggiata opposta. Chiuso lo svincolo di Casalina in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. In alternativa svincolo Marsciano/Collepepe. Riapertura prevista 8 agosto. Dopo ferragosto riprende per tre settimane. Deruta: transito consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Chiusi gli svincoli di Pontenuovo/Torgiano e Deruta Nord in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. Fine prevista inizio settembre. Massa Martana-Collevalenza: transito regolato a doppio senso in carreggiata opposta. Chiuso lo svincolo di Collevalenza in direzione Roma. In alternativa Massa Martana. Il completamento del tratto è previsto entro Ferragosto.

Raccordo Perugia- Bettolle

Anche qui è previsto il risanamento profondo della pavimentazione. Tra Ponte San Giovanni e Prepo: transito regolato a doppio senso in carreggiata opposta e chiuso lo svincolo di Piscille in entrambe le direzioni. Riapertura parziale dello svincolo tra questo fine settimana e l’inizio della prossima, mentre il completamento tratto entro 18 agosto.

SS3 "Flaminia"

Previsti lavori di risanamento profondo dalla pavimentazione a: Campello sul Clitunno: da oggitransito regolato a doppio senso in carreggiata opposta e chiuso svincolo di Campello sul Clitunno in direzione Foligno. In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo di Trevi. Il completamento di questa fase è previsto entro il 18 settembre.

SS75 "Centrale Umbra"

Intervento di adeguamento della pavimentazione a: Bastia Umbra dove il transito regolato a doppio senso in carreggiata opposta. Chiuso lo svincolo di Bastia Nord e Bastia Sud, in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia, Il completamento di questa fase è previsto entro questo lunedì.

SS219 “di Gubbio e Pian d’Assino”

Chiuso il tratto tra lo svincolo Branca/Ospedale e l’innesto sulla SS318 “di Valfabbrica” (svincolo Gubbio/Fano della direttrice Perugia-Ancona). Traffico deviato con indicazioni sul posto. Il completamento di questa fase è previsto entro il 15 agosto. Poi sarà interessato il tratto tra Torre Calzolari e Padule.

SS675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte)

Rifacimento della pavimentazione a<CF1403> Terni</CF> con transito regolato a doppio senso in carreggiata opposta e chiusi gli svincoli <CF1403>“Terni ovest” </CF>e <CF1403>“Terni nord”</CF> in direzione Spoleto. In alternativa, svincolo Terni Est. Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 29 agosto.

SS77 “Val di Chienti” (Foligno-Civitanova)

Qui gli interventi prevedono la strada chiusa in direzione Macerata tra le 6 del lunedì e le 18 del venerdì (aperta nel fine settimana) nel tratto compreso tra Foligno e Colfiorito. Il completamento è previsto entro venerdì.

SS448 “di Baschi”

A seguito di questo cantiere la strada è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso dal km 2,500 al km 3,500 (ponte sul lago di Corbara). Deviazioni in loco.