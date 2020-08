Spaccio, tunisino trovato con hashish per 900 dosi: arrestato

E' stato bloccato dalla guardia di finanza durante un'attività di controllo sul territorio

Giovane di origini tunisine trovato con un panetto da cento grammi di hashish e arrestato a Perugia dalla guardia di finanza per detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

I finanzieri, impegnati in un’attività di controllo sul territorio, si sono insospettiti per l’atteggiamento del nordafricano, peraltro già gravato da precedenti specifici, e hanno proceduto all’esecuzione di un’ispezione personale trovando immediatamente il grosso “panetto” di 100 grammi di hashish che, all’esito delle analisi di laboratorio, è risultato contenere un elevato quantitativo di principio attivo, tanto da consentire il confezionamento di circa 900 dosi, per un guadagno stimato in circa 2.000 euro.

L’uomo, dopo l’arresto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto nella propria abitazione per il successivo giudizio direttissimo, all’esito del quale, in attesa della sentenza, è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora serale nella propria abitazione di Perugia.