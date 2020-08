Assemblea Umbria mobilità, Tesei sceglie Rettighieri: ex capo investimenti di Expo, Rfi, Atac e Italferr

Alessandro Antonini 05 agosto 2020 a

a

a

E' Marco Rettighieri il nome indicato come nuovo amministratore unico di Umbria mobilità. E' stato scelto con apposita delibera dalla Regione Umbria. L'assemblea dei si è svolta il 5 agosto 2020. E' stato scelto fra 23 contendenti in campo, compreso l'amministratore uscente, Ferruccio Bufaloni che ha avviato ristrutturazione di un debito da 104 milioni - era di 270 all'inizio - nei confronti di banche e enti pubblici. La società umbra del trasporto pubblico locale oggetto di tre inchieste giudiziarie e a più riprese sull'orlo del default. Rettighieri è stato presidente del Consorzio Cociv per l'attuazione degli investimenti urgenti del porto di Genova, capo degli investimenti per Expo, commissario per il Terzo valico e direttore investimenti Rfi. E' stato direttore Atac (l'uomo ingaggiato per risollevarla: dopo poco tempo se ne andò in polemica con i vertici istituzionali romani) e vertice Italferr. L'incarico a Um durerà fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022. Confermato l’attuale compenso annuo complessivo lordo fissato in 70.000 euro per lo svolgimento del mandato, precisando che il 30% di tale importo "costituisce componente variabile erogata in misura proporzionale alla tempestività della conclusione dell’accordo con le Banche (closing) fissata entro il giorno 30 settembre 2020". Rettighieri la spunta sugli altri candidati: Mark Olusegun Adeniji, Antonio Basile, Ferruccio Bufaloni, Christian Cavazzoni, Daniele Felici, Michele Ferri, Federico Fiore, Matteo Fortunati, Leonardo Gabrielli, Luca Guardelli, Alessandro Mattii, Luciano Morelli, Antonello Moretti, Luigi Pecchioli, Massimo Pelliccia, Stefano Petrucci, Marcello Piccioni, Fabrizia Renzini, Roberta Ricci, Simone Roscini, Filippo Sargentini e Stefano Vitaloni.