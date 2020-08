Invimit mette in vendita undici immobili in Umbria

Dieci si trovano a Perugia, per un valore di quasi 2 milioni di euro, e uno a Terni, per oltre 2 milioni euro. Nell'intero Paese sono oltre 300 gli immobili che Invimit sta vendendo, per un valore di 120 milioni di euro

Invimit, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha dato il via alla vendita di 11 unità immobiliari tra abitazioni, negozi e uffici per un valore di oltre 4 milioni di euro nella sola regione Umbria. Di questi, 10 si trovano a Perugia, per un valore di quasi 2 milioni di euro, e 1 a Terni, per oltre 2 milioni euro. Nell'intero Paese sono oltre 300 gli immobili che Invimit sta vendendo, per un valore di 120 milioni di euro.

Le offerte sono consultabili nella sezione “vetrina immobili” dell’homepage del sito della società, dove è possibile scaricare nelle sezioni ad hoc unità frazionate e unità cielo terra, la documentazione tecnica, il prezzo di riferimento ed il regolamento per la presentazione delle offerte.

Per prenotare un sopralluogo è attivo il numero verde 800.190.569.