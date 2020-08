Covid in Umbria, due nuovi positivi a Passignano: virus contratto al mare insieme agli altri quattro contagiati

Ale.Ant. 05 agosto 2020 a

Altri due nuovi contagi in Umbria in 24 ore. E' il dato della Regione Umbria alle ore 10,38 del 5 agosto 2020. Gli attualmente positivi salgono a 35, i casi complessivi dall'inizio della pandemia 1.479. I tamponi in più effettuati rispetto al giorno precedente sono 1.131, I test molecolari diventano 124.855 in tutto. C'è un ricovero in meno nei Covid hospital regionali: siamo a quota sei. Nessuno è in terapia intensiva. I due nuovi positivi del cuore verde sono due giovani di Passignano sul Trasimeno, che adesso conta sei positivi in totale. Si tratta di altri due casi collegati al focolaio d'importazione non più attivo, perché isolato in tutti i sei contatti, proveniente dalle coste marchigiane. Lo fa sapere il sindaco di Passignano, Sandro Pasquali. Il gruppo di giovani passignanesi era al mare sulla costa marchigiana, al rientro, ha iniziato a mostrare i sintomi del Covid 19. Per primo un operaio ventenne che dopo due giorni di febbre ha eseguito il tampone.