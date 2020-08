SuperEnalotto, a Perugia pensionato ex pilota sportivo vince 71.843 in un colpo solo

Alessandro Antonini 05 agosto 2020 a

Ha vinto 71.843 euro con un sistema da 21 euro nell’estrazione di sabato del SuperEnalotto.

Non si era neanche premurato di controllare: è stato il bar ricevitoria dopo ha giocato il tagliando ad avvertirlo della vincita.

Lui è un pensionato settantenne, ex dipendente Enel e ex pilota da cronoscalata, con tanto di trofeo vinto, fanno sapere i conoscenti.

“Siamo stati noi ad avvertirlo”, fanno sapere dal Bar Pippo in via Soriano, nella zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte.

Il vincitore è un avventore abituale che stavolta ha puntato su un sistema misto ed è riuscito a indovinare quattro numeri vincenti dell’estrazione di sabato scorso. Al titolare del bar ha assicurato che pagherà da bene a tutti.