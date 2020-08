Terni: in arrivo assunzioni all'ex Fabbrica d'armi, ma non si sa ancora quante

Il sottosegretario del ministero della Difesa, Angelo Tofalo, conferma che è previsto l'inserimento di nuovo personale. Numeri però da definire

Conferma delle assunzioni già annunciate in passato, ma incertezza sui numeri destinati a Terni dei 561 nuovi posti a livello nazionale.

Il futuro della ex Fabbrica d’Armi di viale Brin, oggi Polo Mantenimento Armi Leggere, arriva sul tavolo del governo.

Il sottosegretario del ministero della Difesa, Angelo Tofalo, martedì 4 agosto 2020 ha risposto all’interrogazione presentata dal parlamentare del Partito democratico, Walter Verini proprio sul futuro occupazionale del sito ternano.

“Nell’ambito della procedura concorsuale per l’intera amministrazione Difesa – ha spiegato il sottosegretario riferendosi ai concorsi già espletati – sei unità erano destinate a Terni e di questi, quattro hanno assunto servizio. Ora si sta procedendo all’assunzione di tutti gli idonei non vincitori del concorso, per esaurire la relativa graduatoria (con tre altre unità dirette al Polo di Terni, ndr)”. Sette dunque in totale e numeri quindi comunque ridotti per il Pmal, che ad oggi conta almeno cento unità in meno rispetto e nei prossimi anni sarà costretto ad affrontare decine di pensionamenti (anche per via del meccanismo della Quota Cento).

Sul fronte delle assunzioni straordinarie per il triennio 2019-2021 di 294 unità tra assistenti e funzionari tecnici, “la Direzione Generale per il Personale Civile – ha spiegato Tofalo – ha trasmesso al Dipartimento Funzione Pubblica un prospetto riepilogativo delle unità di personale da assumere”.

Altro personale su Terni arriverà dal “Piano del fabbisogno ordinario di personale civile per il triennio 2018-2020”: il documento prevede 561 assunzioni “anche se, al momento, - ha spiegato il sottosegretario – non sono state definite numericamente le unità da destinare al Pmal”. Soddisfatto Verini, anche se non del tutto.

“La risposta del Governo è soddisfacente, seppure già conosciuta per la parte del concorso già espletato, ma è assolutamente urgente capire quante unità saranno effettivamente impiegate a Terni rispetto al piano del fabbisogno ordinario di personale civile per il triennio 2018-2020, ovvero quante delle 561 assunzioni saranno impiegate al Polo ternano. Ringraziamo il governo per la prioritaria importanza investita sull’area tecnico-industriale per la Difesa e per la considerazione dei rilevanti numeri di pensionamenti previsti fra il personale civile del Dicastero”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il commento del Pd di Terni. “È imprescindibile sapere in tempi brevi il numero delle unità effettivamente impiegate a Terni rispetto al piano del fabbisogno ordinario di personale civile per il triennio 2018-2020”.