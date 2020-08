Afferra donna, tenta di baciarla e poi colpisce i poliziotti: arrestato. Aveva anche 3 grammi di marijuana

04 agosto 2020 a

Ubriaco, in possesso di droga, dà in escandescenza sabato notte in centro a Perugia e prova a baciare una ragazza contro la sua volontà. Ha anche tentato di picchiare gli agenti che volevano fermarlo. Sono i dettagli dell'arresto effettuato nella notte fra sabato e domenica scorsi da parte del personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Perugia, diretto dal commissario Monica Corneli. In manette un gambiano di 24 anni senza fissa dimora e con precedenti per reati inere.nti lo spaccio di sostanza stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio. L’attenzione degli agenti, impegnati in un intervento di soccorso ad un cittadino di origini africane, è stata attirata dalle grida provenienti dalla zona della Cattedrale. Giunti sul posto gli operatori hanno notato un gruppetto di ragazzi fra i quali era presente un cittadino di origini africane che, con fare aggressivo, fronteggiava un altro ragazzo il quale riferiva agli agenti che l’uomo, pochi attimi prima, aveva afferrato con forza il viso della propria ragazza, con l’intento di baciarla sulle labbra. Il gambiano, probabilmente in stato di alterazione da alcool secondo la questura, alla vista della polizia ha inveito contro gli agenti, offendendoli, minacciandoli e colpendoli durante le operazioni di controllo e arresto. Portato in questura, l'uomo è stati trovato in possesso di 3 grammi di marijuana.

Terminati gli accertamenti dovuti, l’uomo arrestatè stato o per i reati di violenza sessuale, resistenza, lesioni, oltraggio e minacce a pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.