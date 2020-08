Covid, due nuovi casi di contagio in Umbria. I positivi attuali salgono a 34, sette in ospedale

04 agosto 2020 a

Altri due contagiati da Covid 19 in più in un giorno, gli attualmente positivi che arrivano a quota 34. E' il dato che arriva dall'ultimo report della Regione di martedì 4 agosto, basato sui 1.o64 tamponi in più effettuati in 24 ore. Sono 29 i nuovi isolamenti in 24.. Stabili i ricoveri, fermi a sette, di cui nessuno in terapia intensiva. Ottanta i morti: anche questo dato non registra incrementi. I nuovi casi sono a Perugia e uno di fuori regione. Stabili i focolai di Passignano sul Trasimeno, con 4 positivi e oltre cento in isolamento, e a Spoleto.