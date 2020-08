Umbria, a Casacastalda auto contro guard rail all'imbocco della galleria: ci sono due feriti

La causa principale l'asfalto reso viscido dalla pioggia

04 agosto 2020 a

a

a

Ancora un incidente sulla Perugia-Ancona precisamente all'imbocco della galleria di Casacastalda nel comune di Valfabbrica. Il sinistro si è verificato in direzione Ancona, un'auto forse a causa del fondo stradale viscido per la pioggia è finita contro il guard rail. Ferite due persone, fortunatamente in modo non grave. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e un equipaggio del 118 che ha provveduto a trasportare le due persone all'ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino a Branca. Disagi anche alla circolazione per fortuna abbastanza contenuti. Danni rilevanti invece all'auto coinvolta nell'ìncidente.