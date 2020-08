Umbria, il nuovo positivo è il padre del neonato di 15 giorni

04 agosto 2020 a

Dopo i sei positivi in un giorno solo il primo agosto, e i due del giorno successivo, ieri, finalmente, si è tornati ad un almeno apparentemente confortante +1. Solo una persona è risultata dunque contagiata dall’infezione Covid dai tamponi analizzati nelle 24 ore precedenti.

In particolare, secondo quanto si apprende, si tratta del papà del bimbo di 15 giorni che si trova ancora ricoverato all'ospedale di Perugia insieme alla mamma. Entrambi infatti, nei giorni scorsi, erano risultati positivi al Covid. L'uomo, di origine straniera ma da 11 anni residente a Terni, è risultato positivo al tampone rinofaringeo effettuato, nella sede centrale di viale Bramante a Terni, dai sanitari del servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda Usl Umbria 2 diretto dalla dottoressa Luisa Valsenti.

Il 42enne, totalmente asintomatico è stato quindi messo in isolamento domiciliare. L’altro figlio invece, essendo risultato negativo al test è stato allontanato dal papà e affidato alle cure di un'amica di famiglia.

Quello di Terni, è uno dei tre cluster isolati negli ultimi giorni in Umbria. Gli altri due sono quello di Passignano sul Trasimeno e di Spoleto.

Il primo, come ha precisato il sindaco, Sandro Pasquali, in un lungo post chiarificatore comparso nelle scorse ore sulla sua bacheca è partito da un giovane che in una qualche gita fuori porta ha contratto il virus. Tra i suoi contatti sono stati subito eseguiti 32 tamponi, 29 negativi e tre positivi. Da questi sono in corso di esecuzione altri 60 tamponi circa, i cui esiti sono attesi nelle prossime ore.

Per Spoleto invece, dalla donna che di rientro da Porto Sant’Elpidio ha avuto sintomi, sono stati trovati altri due positivi. Al momento dunque in Umbria ci sono 1.475 casi totali, mentre crescono parecchio le persone in isolamento che tornano ad essere 631.