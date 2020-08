Coronavirus, oltre 7.500 umbri hanno gli anticorpi

Francesca Marruco 04 agosto 2020 a

Sono stati resi noti ieri dall’Istat i primi dati relativi agli esiti dell’indagine sulla sieroprevalenza fatta in tutta Italia dal ministero della Salute per cercare quanta gente ha gli anticorpi al virus. Secondo quanto spiega Istat, in Umbria, in base a un prospetto elaborato partendo dai risultati dei test già effettuati, ad averli sarebbe lo 0,9 per cento della popolazione. Ovvero 7.519 persone contro le 1.475 diagnosticate nel cuore verde. Un dato che, se confermato poi con gli esiti definitivi, vorrebbe dire che il virus ha circolato molto più di quanto si è pensato fino ad ora. Per quanto riguarda le altre regioni invece, la Lombardia è quella con percentuali più alte: lì si parla di un 7,5 per cento di popolazione con gli anticorpi. Tutto il meridione invece non raggiunge neanche lo 0,9 umbro