Umbria, un campus a Città della Pieve per sconfiggere l'obesità

L’obesità adolescenziale e i disturbi da alimentazione incontrollata si possono affrontare in Umbria , seguendo un percorso specializzato e innovativo all’interno della rete per i disturbi del comportamento alimentare della Usl 1. Al centro Dai di Città della Pieve, unico in Italia a trattare in maniera integrata le patologie dell’obesità e del disturbo di alimentazione incontrollata, anche quest'anno è stato attivato il programma estivo per adolescenti affetti da obesità. Riguarda la fascia di età che va dai 12 ai 17 anni. Durerà due mesi. Il campus segue il metodo innovativo dell’equipe multiprofessionale coordinata dalla professoressa Laura Dalla Ragione, supportata dal dottor Simone Pampanelli medico endocrinologo. A integrare le attività terapeutiche numerosi momenti motorie e di svago come ippoterapia, nordic walking, nuoto nelle piscine di Chianciano e anche attività artistiche per aiutare i ragazzi ad uscire dall’isolamento e dalla paura di vivere.

Il programma accoglie ragazzi e ragazze provenienti dall'Umbria e da altre regioni d'Italia. Nella nostra regione il problema è molto presente con rischi per la salute dei giovanissimi.

“I ragazzi non saranno messi a dieta ma impareranno a modificare il loro stile di vita” assicura Laura Dalla Ragione. Si partirà con una parte esperienziale e laboratori di cucina per aiutarli a scoprire il gusto nell’alimentazione e il piacere del cibo, contro la loro tendenza ad alimentarsi con cibo già preconfezionato e ipercalorico. “Accanto a questo – spiega la dottoressa Marta Borsellini, riabilitatore psichiatrico del centro - è necessario un grande lavoro psicologico”.