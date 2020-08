Todi, morto lo scultore Riccardo Murelli. L'artista aveva 45 anni

Negli ultimi anni viveva fra l'Umbria e Mosca

03 agosto 2020 a

a

a

E’ morto a Todi l’artista Riccardo Murelli, 45 anni, a causa di un male incurabile. Murelli ha collaborato con aziende di design come Natuzzi, Minotti e Molteni &C per set fotografici con le sue sculture, creando gli allestimenti e studiando i possibili punti di incontro tra scultura e architettura, realizzando anche scenografie per film. Nell’ultimo decennio ha vissuto e lavorato tra Todi e Mosca. Nato a Roma nel 1975, ha studiato presso la Facoltà di lettere e filosofia di Perugia con indirizzo antropologico e ha lavorato come assistente nello studio di Todi della scultrice statunitense Beverly Pepper.

L’opera di Murelli si è sviluppata attraverso molteplici tecniche: scultura, calcografia, stampa digitale e disegno, alternando singole opere a progetti site specific. Murelli ha focalizzato il suo lavoro sulle forme geometriche, facendo una ricerca sul ritmo della vita umana in quanto allegoria, per poi spostarsi progressivamente anche sui concetti di trasparenza, dei collegamenti tra la seconda e la terza dimensione, sul “mega” e sul “micro”. Le sue installazioni scultoree sono state esposte negli spazi di Palazzo Collicola a Spoleto, nel Padiglione Italia della Biennale di Venezia nel 2011 e nella Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia per la mostra “Artsiders” nel 2014.