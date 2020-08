Lutto a Terni e in Valnerina per la morte a 40 anni di Valentina

L'annuncio via social della società sportiva #iloverun Athletic Terni della quale fa parte il marito, Gabriele Passagrilli

03 agosto 2020 a

a

a

Lutto a Terni e in Valnerina per la morte di una giovane donna, appena 40enne, stroncata da una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Valentina Filipponi era originaria di Ferentillo ma viveva a Terni con il marito, Gabriele Passagrilli, grande appassionato di corsa e tesserato con la società #iloverun Athletic Terni.

Ed è proprio attraverso i social di #iloverun Athletic Terni che si è appresa la tragica notizia.

"Succede che la vita ed il destino a volte ci mettano di fronte a sfide che sembrano insormontabili - scrivono i compagni di squadra di Gabriele - oggi è una quelle. Con profonda commozione ci uniamo al dolore del nostro compagno di squadra Gabriele Passagrilli per la scomparsa della moglie. A lui vanno le più sentite condoglianze di tutta l'#iloverun Athletic Terni. Un abbraccio enorme a Gabriele da parte della dirigenza, i ragazzi del settore giovanile e tutti i tesserati della società".

I funerali di Valentina si terranno mercoledì 5 agosto 2020, alle 10, nella chiesa di Ferentillo.