Spoleto, Luca Filipponi condannato evade dai domiciliari: portato in carcere

03 agosto 2020 a

a

a

Arresti per Luca Filipponi, giornalista e organizzatore di eventi culturali, che si trova detenuto nel carcere di Maiano a Spoleto dopo aver evaso i domiciliari.



Filipponi, che ha 51 anni, era stato condannato in via definitiva per reati di natura finanziaria, condanna emessa dal tribunale di Ancona con il giudice che a suo carico ha anche disposto la misura detentiva degli arresti domiciliari. Il presidente dello Spoleto festival art la stava scontando ma giovedì scorso gli uomini del commissariato di Spoleto hanno raggiunto la sua abitazione per i controlli di rito e non lo hanno trovato. E' quindi scattata la segnalazione al tribunale di Sorveglianza e il magistrato ha aggravato la misura detentiva eseguita venerdì scorso: i poliziotti hanno prelevato Filipponi e lo hanno accompagnato in carcere.