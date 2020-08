Perugia, ecco il video rimasto nascosto per oltre 100 anni in un cassetto: Cesare Fani, la salma torna in città

Eccezionale ritrovamento

03 agosto 2020

a

a

La Perugia filmata mai vista. Nei giorni scorsi è venuta alla luce la più antica pellicola girata nel capoluogo umbro. Un filmato cinematografico in 35mm risalente a 106 anni fa rimasto in un cassetto per tutto questo tempo. Si tratta di un documento storico,

È il 10 febbraio del 1914. Cinque giorni prima moriva improvvisamente a Palermo, Cesare Fani, avvocato, politico, patriota ma soprattutto personalità di rilievo della Perugia di quegli anni. Un fatto che ebbe una grande eco in tutta la nazione.

Il filmato racconta il ritorno della salma di Cesare Fani nella sua città natale. Il feretro venne accolto, oltre che dai rappresentanti istituzionali, da una moltitudine di persone – i giornali dell’epoca parlano di 40mila individui - accorse da più parti dell’Umbria tanto era l’emozione suscitata dalla sua morte.

Il filmato è stato trasmesso in esclusiva in un servizio di Lorenzo Lotito per il telegiornale di Retesole che ha raccontato l’eccezionale ritrovamento fatto da Cillian Fani, discendente di Cesare Fani, grazie all’interessamento del videomaker perugino Michele Patucca che da anni è impegnato nella ricerca di filmati storici della città. A loro si è aggiunta la consulenza dello storico e critico del cinema Fabio Melelli che ha sottolineato l’importanza della scoperta.

“È stata una scoperta fortuita di un filmato rimasto intoccato per oltre 100 anni dentro un cassetto di casa - racconta Cillian Fani - Grazie all’incontro con Michele Patucca abbiamo potuto restaurare e riportare alla collettività un documento che spero sia di interesse per la città intera”.

“È stata la scoperta più importante che io abbia fatto finora - spiega Michele Patucca - il cinema che arriva in una città come Perugia era un fatto molto raro per l’epoca. Il valore e l’importanza sono dati anche dal fatto che la pellicola è in ottimo stato di conservazione. I colori che vedete nel filmato - spiega ancora - sono frutto di un'elaborazione digitale con un algoritmo di ultima generazione per rendere le immagini ancora più suggestive".

Fabio Melelli sottolinea l’eccezionalità del ritrovamento: “Dobbiamo pensare - spiega - che circa il 90% di quanto è stato prodotto nell’epoca del cinema muto si ritiene essere andato perduto; quindi ritrovare un filmato del 1914 è obiettivamente qualcosa di sorprendente. Inoltre allo stato attuale delle conoscenze e dei ritrovamenti - aggiunge Melelli - questo è il più antico documento filmato relativo alla città di Perugia. Quindi si tratta di una scoperta dalla doppia importanza”.