Maltempo in Umbria, allerta gialla e temperature giù per tre giorni

03 agosto 2020

Il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso anche per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto 2020, un avviso di condizioni avverse che prevede l’allerta gialla per tutta l’Umbria. Nelle zone settentrionale della regione, come il Trasimeno e Città di Castello, sono previsti temporali anche nel pomeriggio di oggi, lunedì, mentre nel resto dell’Umbria la pioggia dovrebbe arrivare tra la serata e la mattinata di martedì. La perturbazione atlantica farà scendere anche la colonnina di mercurio per tre giorni: da martedì a giovedì, infatti, le temperature massime sono previste al di sotto dei 30 gradi, ma a scendere saranno anche le minime, che potranno raggiungere anche i 15 gradi.