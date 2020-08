Umbria, è morto Renato Luigetti presidente onorario di Mpr

Il ricordo di Dino Ricci

E' morto Renato Luigetti, storico presidente del Molino di Ellera e presidente onorario dei Molini Popolari Riuniti. Dino Ricci, presidente della Molini Popolari Riuniti (Mpr in sigla) e di Legacoop Umbria, esprime il suo più sentito cordoglio per la scomparsa di Renato Luigetti. “Ho conosciuto Renato negli anni ‘70 – ha ricordato Ricci – quando io ero un giovane impiegato del Molino Popolare Altotiberino e lui già una figura importante della cooperazione umbra. Negli anni ’50, periodo in cui fondare una cooperativa non era una cosa facile, è stato uno dei dirigenti cooperativi che ha contribuito alla nascita dei Molini Cooperativi Umbri. Fondatore e presidente del Molino di Castiglione del Lago, dopo alcuni anni diviene dirigente e presidente del Molino Popolare di Ellera, incarico che ha retto per lunghi anni con grandi risultati in termini di crescita della cooperativa, di occupazione e lavoro per le famiglie. “Tutti noi salutiamo Renato – ha concluso Dino Ricci – con un grazie per quello che ha fatto e ai familiari rivolgiamo un caloroso abbraccio".