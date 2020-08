Terremoto, scossa in Umbria di magnitudo 2.7 con epicentro Massa Martana

03 agosto 2020 a

Scossa di terremoto in Umbria nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto 2020.

La scossa è stata registrata alle ore 10:38 ed ha avuto una intensità di magnitudo 2.7 e profondità 9 chilometri. L'epicentro a Massa Martana in provincia di Perugia.

Il terremoto è stato localizzato dalla: sala sismica INGV-Roma e secondo le prime informazioni non si registrano, per fortuna, danni a persone o cose. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.7 come quello che si è registrato questa mattina a Massa Martana è classificato come terremoto "molto leggero".